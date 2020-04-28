Президент «ПСЖ» заявил, что клуб готов играть домашние матчи ЛЧ за пределами Франции

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал новость о досрочном завершении сезона-2019/2020 в чемпионате Франции из-за пандемии коронавируса и отметил, что клуб готов играть домашние матчи Лиги чемпионов за границей.



«Уважаем решение французского правительства. По соглашению с УЕФА, мы намерены участвовать в финальных стадиях Лиги чемпионов этого сезона в те дни и в тех городах, где они будут проведены. Если играть во Франции невозможно, будем выступать за границей, гарантируя, что наши игроки и все работники клуба будут полностью здоровы», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом, скончалось более 212 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось более 935 тыс. человек.