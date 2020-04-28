Орлов: не советовал бы Азмуну ехать в «Наполи», там антисанитарный город

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Наполи».



«Пишут, что „Наполи“ очень заинтересован в услугах Азмуна. У Сердара контракт до 2022 года, и это будет футбольно-политическая история. Будут решать „Зенит“, игрок и „Наполи“. Но не советовал бы ехать в „Наполи“, там антисанитарный город. Владелец клуба, Де Лаурентис, — очень богатый человек и неофициальный король Неаполя. Если присмотреться, в команде какая-то дёрганная атмосфера, уходы игроков. Помните трансфер Игуаина? По качествам Азмун подходит итальянцам — у него есть скоростной рывок, удар, голы. Такой игрок нужен „Наполи“. „Зенит“, конечно, выкатит ценник. Сейчас самое время продавать, если думать о бизнесе. Можно заработать миллионов 25, и „Наполи“ может согласиться», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

«Наполи» может ради покупки Азмуна продать одного из самых дорогих игроков в своей истории