Сергей Карасёв: для судей самое сложное в футболе — игра рукой

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, что эпизоды с попаданием мяча в руку футболисту являются для судей самыми сложными.

«Если берём игру рукой, для судей это самое сложное в футболе. Главная сложность связана с определением естественности положения руки. Это уже биомеханика — как у человека расположены руки, когда он прыгает, бежит или катится в подкате. В этом вся проблема. Определение действия, чего именно хотел человек. Приведу пример. На сборах в Турции, пользуясь тем, что неподалёку тренировались наши клубы, мы выезжали с лекциями по нюансам в правилах, и некоторые моменты, в которых для нас очевидно была игра рукой, воспринимались игроками подчас полностью наоборот. То есть то, что мы трактуем как игру рукой, для футболистов таковым не является. Считаю, должно быть больше единства между судьями и футболистами», — приводит слова Карасёва «Российская газета».