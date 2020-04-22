Арбитр Карасёв: приостановка сезона не сильно повлияет на физические кондиции судей

Арбитр Сергей Карасёв выразил мнение, что приостановка сезона в чемпионате России не повлияет на судей.



«Думаю, на арбитров это не сильно повлияет в плане физических кондиций. Общаюсь с ребятами, знаю всех давно, их профессионализм. Все стараются поддерживать форму. Понятно, что в квартире это сложнее. Если объявят о возобновлении сезона в июне или июле, всё равно это будет чуть заранее, чтобы футболисты вошли в игровые кондиции. У нас тоже будет 10 дней или две недели, когда мы все выйдем и наберем беговые кондиции.

У меня ребёнку младшему 6 лет, мы с ним тренируемся, потому что он с сентября пошёл в спортшколу. Сейчас возможности заниматься нет, но всё, что я знаю, ему объясняю. На участке есть спортивная площадка, есть ворота, фишки — занимаемся. Из увлечений ничего нового не появилось. Я занимаюсь на гитаре, как и занимался до этого — с преподавателем по скайпу и сам каждый день. Плюс ещё чуть-чуть подтягиваю английский и стал приобщаться к испанскому языку", — сказал Карасёв в эфире программы «Все на Матч!»