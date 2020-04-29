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Тьерри Анри: в самоизоляции постоянно делаю уборку

Тьерри Анри: в самоизоляции постоянно делаю уборку
Футбол / Прочие турниры 0

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, а ныне главный тренер клуба MLS «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри рассказал, как он проводит время в самоизоляции в Канаде.

«Кажется, Монреаль навсегда в моём сердце. Когда смотришь, как работают те, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом, чувствуешь себя незначительным. Футбол? Это моя страсть и моя жизнь, я очень хочу, чтобы он возобновился, но нужно набраться терпения и следить за тем, что происходит. Как живу я? Просыпаюсь, тренируюсь, готовлю, отдыхаю, снова тренируюсь, иногда смотрю старые матчи, потом готовлю ужин… Ещё мне кажется, что я постоянно убираюсь!

Вообще, самое главное — здоровье. Если нужно ждать ещё дольше, будем ждать", — приводит слова Анри L'Equipe.

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