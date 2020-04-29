Килиан Мбаппе назвал любимым гол, забитый им в России

Нападающий «ПСЖ» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе назвал свой самый любимый гол.
«Мой самый любимый гол? Я бы сказал, что это гол в матче с Хорватией во время финала чемпионата мира. Это был самый важный гол, который я забивал. Выбрать этот гол очень сложно, потому что я все их помню. Но я всегда учитываю важность матча, когда забивал, и соперника, поэтому скажу так», — приводит слова Мбаппе The Sun со ссылкой на BeIN Sport.
Напомним, на чемпионате мира 2018 года в России национальная команда Франции стала победителем, обыграв в финале турнира сборную Хорватии со счётом 4:2.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах Лиги чемпионов.
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