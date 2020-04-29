Бышовец: Широков должен был прийти в «Локомотив» как свободный агент

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, как хотел создать в московской команде связку Лука Модрич — Лукас Лейва — Роман Широков.

«Стоял вопрос, чтобы пригласить Модрича в «Локомотив». Почему не получилось, только ли дело было в деньгах — для меня это до сих пор труднообъяснимые вопросы. В «Локомотиве» сложилась такая ситуация… К сожалению, у нас с президентом не было единства. И это, естественно, сказывалось на трансферной кампании. Кроме Модрича обсуждался ещё Лукас Лейва. А Широков вообще должен был прийти как свободный агент. Но тоже не пришёл. Хотя договорённость об этом была. И здесь уж точно дело было не в деньгах.

В том «Локомотиве» большая группа игроков была в возрасте — они уже не отвечали самым высоким требованиям. Надо было думать о завтрашнем дне. Модрич — Лукас — Широков — с ними средняя линия «Локомотива» могла стать совсем другой, вполне конкурентной. Я потом сильно сожалел, что мне это сделать не удалось — не дали», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.