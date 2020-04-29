Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бышовец: Широков должен был прийти в «Локомотив» как свободный агент

Бышовец: Широков должен был прийти в «Локомотив» как свободный агент
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, как хотел создать в московской команде связку Лука МодричЛукас ЛейваРоман Широков.

«Стоял вопрос, чтобы пригласить Модрича в «Локомотив». Почему не получилось, только ли дело было в деньгах — для меня это до сих пор труднообъяснимые вопросы. В «Локомотиве» сложилась такая ситуация… К сожалению, у нас с президентом не было единства. И это, естественно, сказывалось на трансферной кампании. Кроме Модрича обсуждался ещё Лукас Лейва. А Широков вообще должен был прийти как свободный агент. Но тоже не пришёл. Хотя договорённость об этом была. И здесь уж точно дело было не в деньгах.

В том «Локомотиве» большая группа игроков была в возрасте — они уже не отвечали самым высоким требованиям. Надо было думать о завтрашнем дне. Модрич — Лукас — Широков — с ними средняя линия «Локомотива» могла стать совсем другой, вполне конкурентной. Я потом сильно сожалел, что мне это сделать не удалось — не дали», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

Экс-скаут «Локо»: хотели Неймара, Сёмин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 млн?!»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020