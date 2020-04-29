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Бывший спортдиректор «Локо»: просматривали Луку Модрича, но за него просили $ 14-15 млн

Бывший спортдиректор «Локо»: просматривали Луку Мо
Бывший спортдиректор «Локо»: просматривали Луку Модрича, но за него просили $ 14-15 млн
Футбол / РПЛ 0

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал, как в 2007 году «железнодорожники» хотели купить полузащитника загребского «Динамо» Луку Модрича, который в настоящее время выступает за мадридский «Реал».

«Модрича мы просматривали. И в играх за «Динамо», и вместе с Сёминым, он тогда был президентом клуба, летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия — Россия.

Посмотрели — понравился. Было видно — суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал.

«Динамо» просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд — в 2008-м Питера Одемвингие за 8 купили. И то перебор был.

Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

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