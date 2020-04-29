Р. Билялетдинов: вернулись из Мексики, и мне сказали: «Кокорина в команде больше не будет»

Бывший тренер молодёжной команды московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал об уходе из клуба нападающего Александра Кокорина в 2008 году.

«Кокорин мог блеснуть на турнире в Мексике. Но он как раз ушёл из «Локомотива». Хотя осенью 2007-го его уже к тренировкам дубля подпускали и он даже забил что-то. После Кубка Гранаткина в январе должен был к нам на сборы в Хосту прилететь — и пропал.

Мы из Мексики вернулись, мне сказали: «Его больше в команде не будет. В «Динамо» ушёл». Я: «Как так?» — «А вот так». Непонятная история», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

Кокорин выступал за молодёжную команду «железнодорожников» с 2000 по 2008 год. В 2016-м форвард перешёл из «Динамо» в «Зенит». Сейчас Александр на правах аренды играет в «Сочи».