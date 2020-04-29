Новые владельцы «Ньюкасла» готовы платить Маурисио Почеттино более € 20 млн в год
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино является приоритетным вариантом для новых владельцев «Ньюкасл Юнайтед». 48-летнему тренеру предложили контракт с зарплатой £ 19 млн (€ 21,7 млн) в год, сообщает Sky Sports.
На этот момент официально «Ньюкаслом» продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее в этом месяце он согласился продать клуб за £ 300 млн (€ 342,7 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Руководство английской Премьер-лиги ещё не одобрило эту сделку.
Ожидается, что в случае провала переговоров с Почеттино «сорок» возглавит наставник китайского «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес. Испанец уже работал главным тренером в «Ньюкасле» с 2016 по 2019 год.
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