Эмери: Неймар может стать лучшим футболистом в мире
Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился мнением о форварде парижан Неймаре, с которым он работал в сезоне-2017/2018.
«У него большое сердце. Нужно понимать людей, сочувствовать им. Неймар — звезда, таков его образ жизни. Но у него доброе сердце, это становится понятно, когда говоришь с ним.
Неймар может стать лучшим футболистом в мире. Для меня было честью работать с ним. Он впечатляет на тренировках и в матчах.
У него есть необходимые способности, но ему должно помочь окружение. В течение следующих пяти лет он может попасть на пьедестал», — приводит слова Эмери AS.
В нынешнем сезоне Неймар забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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