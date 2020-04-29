Эмери: Неймар может стать лучшим футболистом в мире

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери поделился мнением о форварде парижан Неймаре, с которым он работал в сезоне-2017/2018.

«У него большое сердце. Нужно понимать людей, сочувствовать им. Неймар — звезда, таков его образ жизни. Но у него доброе сердце, это становится понятно, когда говоришь с ним.

Неймар может стать лучшим футболистом в мире. Для меня было честью работать с ним. Он впечатляет на тренировках и в матчах.

У него есть необходимые способности, но ему должно помочь окружение. В течение следующих пяти лет он может попасть на пьедестал», — приводит слова Эмери AS.

В нынешнем сезоне Неймар забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.