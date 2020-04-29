Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Даниэл Карвальо: хочу провести матч в честь 15-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Даниэл Карвальо: хочу провести матч в честь 15-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о планах по проведению благотворительного матча с участием бывших игроков «армейской» команды.

«У меня была идея посетить в этом году Москву и новый стадион ЦСКА, на котором я ещё никогда не был. Однако пришёл коронавирус и приходится откладывать. Я хотел бы провести показательный матч в конце года, чтобы объединить наших победителей Кубка УЕФА, повеселиться, отпраздновать 15 лет титулу.

ЦСКА мог бы организовать такое и собрать всех игроков. Сделать мероприятие для сбора еды и пожертвований нуждающимся. Уверен, что многие болельщики пришли бы увидеть снова ту команду. Только погода не должна быть слишком холодной для этого матча», — сказал Карвальо в беседе с бразильским журналистом Фабио Алейшо.

«Армейцы» завоевали Кубок УЕФА в 2005 году.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Д. Карвальо: Гинер давал уроки, как курить сигару. Было неинтересно, и я брал «Балтику»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020