Даниэл Карвальо: хочу провести матч в честь 15-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал о планах по проведению благотворительного матча с участием бывших игроков «армейской» команды.



«У меня была идея посетить в этом году Москву и новый стадион ЦСКА, на котором я ещё никогда не был. Однако пришёл коронавирус и приходится откладывать. Я хотел бы провести показательный матч в конце года, чтобы объединить наших победителей Кубка УЕФА, повеселиться, отпраздновать 15 лет титулу.

ЦСКА мог бы организовать такое и собрать всех игроков. Сделать мероприятие для сбора еды и пожертвований нуждающимся. Уверен, что многие болельщики пришли бы увидеть снова ту команду. Только погода не должна быть слишком холодной для этого матча», — сказал Карвальо в беседе с бразильским журналистом Фабио Алейшо.

«Армейцы» завоевали Кубок УЕФА в 2005 году.

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