Вячеслав Караваев: обязательно займусь часовым делом, но уже после карантина

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своём интересе к часовому делу.
«Уже рассказывал, что интересуюсь часами. Недавно увидел, что в Москве есть специальная школа часового дела. Там рассказывают, как устроены механизмы, можно даже создать свой экземпляр под руководством мастера. А мне с детства нравится возиться с маленькими деталями, конструировать.
Обязательно займусь этим в свободное время, но уже после карантина. Пока не купил себе специальную литературу про часы, но регулярно смотрю, что можно почитать новичку в этой индустрии. В «Инстаграме» подписан на несколько блогеров, которые делают обзоры и рассказывают про часовые новинки», — цитирует Караваева GQ.
Ранее Караваев рассказал, как он проводит время в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
- 29 апреля 2020
-
19:47
-
19:44
-
19:28
-
19:26
-
19:07
-
19:07
-
18:54
-
18:47
-
18:36
-
18:27
-
18:26
-
18:13
-
18:12
-
17:56
-
17:52
-
17:43
-
17:34
-
17:19
-
17:16
-
17:09
-
16:59
-
16:45
-
16:40
-
16:23
-
16:20
-
16:06
-
16:01
-
15:48
-
15:28
-
15:28
-
14:58
-
14:38
-
14:37
-
14:04
-
13:47