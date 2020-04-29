Вячеслав Караваев: обязательно займусь часовым делом, но уже после карантина

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своём интересе к часовому делу.

«Уже рассказывал, что интересуюсь часами. Недавно увидел, что в Москве есть специальная школа часового дела. Там рассказывают, как устроены механизмы, можно даже создать свой экземпляр под руководством мастера. А мне с детства нравится возиться с маленькими деталями, конструировать.

Обязательно займусь этим в свободное время, но уже после карантина. Пока не купил себе специальную литературу про часы, но регулярно смотрю, что можно почитать новичку в этой индустрии. В «Инстаграме» подписан на несколько блогеров, которые делают обзоры и рассказывают про часовые новинки», — цитирует Караваева GQ.

Ранее Караваев рассказал, как он проводит время в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.