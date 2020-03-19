Караваев рассказал, чем он занимается во время карантина

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как он проводит время в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мне вчера привезли велотренажер. Коврик есть, список упражнений тоже — утром встаю и занимаюсь. Понятно, что этого недостаточно — хочется с мячом повозиться, но в условиях карантина только так и можно поддерживать форму. А после тренировки домашние дела — сейчас, например, можно научиться что-то готовить самому.



И фильмы с сериалами, конечно. Смотрю «Касл» — правда, на русском, чтобы расслабиться, он не напрягает. Слежу за новым сезоном «Готэма». Я, вообще, поклонник DC и особенно Бэтмена, поэтому мне особенно интересно смотреть, как появились злодеи, против которых потом этот супергерой сражался. Плюс смотрю разное на «Нетфликсе» на английском. Ещё заметил там «Метод» — было приятно увидеть отечественный сериал на таком уровне.



Книги тоже читаю, сейчас бьюсь с «Престижем» в оригинале — пока идёт тяжеловато, потому что выписываю все незнакомые английские слова, чтобы их запоминать», — приводит слова Караваева Sport24.

Ранее нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба выступил с видеообращением в связи с пандемией коронавируса.