Карвальо: Газзаев объяснил — если сыграю и попадусь на допинге, меня дисквалифицируют

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал про историю с допингом в 2006 году.



«Когда Россию дисквалифицировали из-за истории с допингом на Олимпиаде, я думал, что со мной могло случиться то же самое. В чемпионате России не было такого контроля за допингом, а в Кубке УЕФА был матч ЦСКА – «Лион» на стадионе «Динамо». Газзаев позвал меня в кабинет и сказал, что я не сыграю. Хотя я тогда должен был выходить в основе. Я спросил, почему такие перестановки.

Газзаев объяснил мне, что пришло письмо из ФИФА: если я сыграю и попадусь на допинге, то буду дисквалифицирован. Меня попросили сказать, что я пропускаю матч из-за болей в спине. Я так и сделал. Если не ошибаюсь, в том матче Вагнер забил два мяча", — сказал Карвальо в беседе с бразильским журналистом Фабио Алейшо.



По всей видимости, Карвальо имел в виду матч Кубка УЕФА ЦСКА – «Марсель» в 2006 году (1:2). Тогда Вагнер забил лишь один мяч, но встреча действительно проходила на «Динамо», а отсутствие Карвальо в заявке объясняли травмой. За четыре дня перед этим бразилец отыграл 90 минут в матче с «Рубином», а через три дня после «Марселя» провёл 90 минут против «Амкара».

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.