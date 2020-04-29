Карвальо: в ЦСКА были отличные премиальные. За победу в «класико» Гинер давал до $ 50 тыс.

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал про премиальные, которые выплачивал футболистам президент клуба Евгений Гинер.
«У нас были отличные премиальные. За победу в любой игре президент давал $ 10 тысяч. За победу в «класико» – до $ 50 тысяч. У меня и Вагнера был период, когда мы выигрывали все. А там пять-шесть соперников – матчи с ними можно отнести к «класико». С каждой командой мы встречались по два раза и, как правило, побеждали. Жили больше на премиальных.
На самом деле, когда я получил предложение из России, то не хотел ехать. Даже шутил, что я же не пингвин. Мне тогда казалось, что в России всегда холодно. Мне ещё хотелось поиграть в сборной. Тогда важные слова произнес Пауло Пайшао (экс-тренер ЦСКА по физподготовке. — Прим. «Чемпионата»). Мы с ним вместе работали в «Интернасьонале».
Он сказал: «Да, ты можешь остаться в Бразилии и попасть в сборную, но пройдут годы, и разве сборная положит еду на твой стол?» Я тогда не сразу понял мысль Пауло Пайшао, но затем всё-таки подписал контракт с ЦСКА. Я посчитал, что это изменит моё финансовое состояние в будущем. Могу сказать, что я остался счастлив», — сказал Карвальо в беседе с бразильским журналистом Фабио Алейшо.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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