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Тренер «Фламенго» Жорже Жезуш может возглавить «Ньюкасл»

Тренер «Фламенго» Жорже Жезуш может возглавить «Ньюкасл»
Футбол / Англия 0

Наставник бразильского «Фламенго» Жорже Жезуш может сменить Стива Брюса на посту главного тренера «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Goal.com.

В прошлом сезоне под руководством Жезуша «Фламенго» стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.

Ранее стало известно, что приоритетным вариантом для нового руководства клуба является аргентинец Маурисио Почеттино, которому был предложен контракт с зарплатой £ 19 млн (€ 21,7 млн) в год.

Сообщалось, что «Ньюкасл» также могут возглавить итальянцы Массимилано Аллегри или Лучано Спаллетти.

«Ньюкасл Юнайтед», набрав в 29 матчах 35 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Новые владельцы «Ньюкасла» готовы платить Маурисио Почеттино более € 20 млн в год
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