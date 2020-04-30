Тренер «Фламенго» Жорже Жезуш может возглавить «Ньюкасл»
Наставник бразильского «Фламенго» Жорже Жезуш может сменить Стива Брюса на посту главного тренера «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Goal.com.
В прошлом сезоне под руководством Жезуша «Фламенго» стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.
Ранее стало известно, что приоритетным вариантом для нового руководства клуба является аргентинец Маурисио Почеттино, которому был предложен контракт с зарплатой £ 19 млн (€ 21,7 млн) в год.
Сообщалось, что «Ньюкасл» также могут возглавить итальянцы Массимилано Аллегри или Лучано Спаллетти.
«Ньюкасл Юнайтед», набрав в 29 матчах 35 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Новые владельцы «Ньюкасла» готовы платить Маурисио Почеттино более € 20 млн в год
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