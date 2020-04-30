«ПСЖ» будет признан чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение чемпионата, сообщает заместитель главного редактора L’Équipe Жоэль Доминигетти в своём "твиттере".
«Чемпионаты завершены. Места в таблицах зафиксированы. „ПСЖ“ — чемпион Лиги 1», — сказано в сообщении.
Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что сезон-2019/2020 в чемпионате страны не может быть доигран из-за пандемии коронавируса.
Из-за пандемии коронавируса почти все национальные первенства в мире были приостановлены. Еврокубковые матчи были отложены на неопределённый срок, а чемпионат Европы, который должен был пройти этим летом, перенесли на 2021 год.
В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выходят «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».
- 30 апреля 2020
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