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Бразильский футболист погиб от удара током, когда запускал воздушного змея

Бразильский футболист погиб от удара током, когда
Бразильский футболист погиб от удара током, когда запускал воздушного змея
Футбол / Южная Америка 0

Защитник бразильского «Индепенденте» Кайо Фелипе Сантос Силва скончался на 22-м году жизни, сообщает The Sun.

По данным источника, инцидент произошёл во вторник, 28 апреля. Сообщается, что игрок погиб от удара током, когда воздушный змей, которого он запустил, запутался в высоковольтных проводах линии электропередач.

В клубе выразили соболезнования в связи с гибелью игрока. «С чувством глубокого сожаления «Индепенденте» сообщает о смерти футболиста Кайо Фелипе, мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям», — сказано в сообщении на странице клуба в «Фейсбуке».

«Индепенденте» выступает в серии А2 Лиги Паулисты. В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 22 матча и стал автором 6 забитых мячей.

Источник: The Sun

Автор: Арина Ершова

Заглавное фото: twitter.com

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