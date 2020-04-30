Бразильский футболист погиб от удара током, когда запускал воздушного змея

Защитник бразильского «Индепенденте» Кайо Фелипе Сантос Силва скончался на 22-м году жизни, сообщает The Sun.

По данным источника, инцидент произошёл во вторник, 28 апреля. Сообщается, что игрок погиб от удара током, когда воздушный змей, которого он запустил, запутался в высоковольтных проводах линии электропередач.

В клубе выразили соболезнования в связи с гибелью игрока. «С чувством глубокого сожаления «Индепенденте» сообщает о смерти футболиста Кайо Фелипе, мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям», — сказано в сообщении на странице клуба в «Фейсбуке».

«Индепенденте» выступает в серии А2 Лиги Паулисты. В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 22 матча и стал автором 6 забитых мячей.