«Лужники» подали заявку на проведение матчей сборной России в 2021 году

Администрация стадиона «Лужники» подала заявку на проведение контрольных матчей сборной России в следующем году.
«Мы подавали заявку на проведение товарищеских матчей сборной в 2021 году. Это было в середине апреля», — приводит заявление пресс-службы арены ТАСС.
Последний на текущий момент матч сборной России в «Лужниках» состоялся в октябре прошлого года. Тогда национальная команда разгромила Шотландию в отборочном этапе чемпионата Европы.
Напомним, сборная России пробилась в финальную стадию Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе и уступив лишь Бельгии. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по групповому этупу станут всё та же Бельгия, а также Дания и Финляндия. При этом из-за пандемии коронавируса турнир пройдёт не этим летом, а в 2021 году.
- 30 апреля 2020
-
15:58
-
15:39
-
15:38
-
15:26
-
15:17
-
14:57
-
14:47
-
14:24
-
14:12
-
14:03
-
13:56
-
13:37
-
13:36
-
13:26
-
13:10
-
12:58
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:30
-
12:04
-
11:59
-
11:42
-
11:30
-
11:26
-
11:18
-
11:04
-
10:58
-
10:23
-
10:17
-
10:03
-
09:56
-
09:43
-
09:38
-
09:30