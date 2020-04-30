«Лужники» подали заявку на проведение матчей сборной России в 2021 году

Администрация стадиона «Лужники» подала заявку на проведение контрольных матчей сборной России в следующем году.



«Мы подавали заявку на проведение товарищеских матчей сборной в 2021 году. Это было в середине апреля», — приводит заявление пресс-службы арены ТАСС.



Последний на текущий момент матч сборной России в «Лужниках» состоялся в октябре прошлого года. Тогда национальная команда разгромила Шотландию в отборочном этапе чемпионата Европы.



Напомним, сборная России пробилась в финальную стадию Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе и уступив лишь Бельгии. Соперниками подопечных Станислава Черчесова по групповому этупу станут всё та же Бельгия, а также Дания и Финляндия. При этом из-за пандемии коронавируса турнир пройдёт не этим летом, а в 2021 году.

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