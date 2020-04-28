Сергей Игнашевич хочет возглавить сборную России

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич признался, что в будущем он хотел бы возглавить сборную России, а также поработать за границей.

«Какую команду хотел бы потренировать в будущем? Сборная своей страны — вершина в карьере тренера. Есть желание поработать в Европе. Для начала нужно зарекомендовать себя в России», — написал Игнашевич в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», отвечая на вопросы подписчиков.

Игнашевич возглавил «Торпедо» летом 2019 года. В нынешнем сезоне московский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, набрав в 27 матчах 53 очка. В настоящее время турнир из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.

Турнирная таблица ФНЛ сезона-2019/2020