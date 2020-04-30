Адвокат Мамаева – об иске Ушаковой: созвонился с Павлом, он сказал: «Назовите сумму»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, прокомментировал иск, поданный телеведущей Ольгой Ушаковой к нему и нападающему «Сочи» Александру Кокорину.



«Ещё в ходе следствия деньги были зачислены на именной счёт, это было доведено до Ушаковой. Но никто этой компенсацией воспользоваться не пожелал, никаких материальных претензий до настоящего времени не выдвигал. Деньги Ушаковой получены не были, по какой причине она не пожелала воспользоваться компенсацией – не знаю. Хотя сумма была зачислена на лицевой счёт в банке. Хотя по делу она не была признана потерпевшей. Так что её обращение в судебные органы вызывает недоумение – достаточно было отправить претензии в адрес Мамаева и его представителя. Ущерб был бы возмещён незамедлительно.



Сегодня я созвонился с Павлом по поводу возмещения ущерба Ушаковой, он сказал: «Ради бога, я всегда готов – скажите сумму». Он берёт этот вопрос на себя, готов единолично всё возместить», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес». Молодые люди позднее были арестованы. В ходе долгих разбирательств в суде их приговорили к тюремным срокам, а осенью прошлого года спортсмены вышли на свободу.

«Я её машину не трогал». Кокорин высказался об иске телеведущей Ушаковой