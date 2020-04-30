Роналду мог слить информацию о повторном заражении Дибалы, чтобы не возвращаться в Италию

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть причастен к появлению в прессе информации о повторном заражении коронавирусом форварда Пауло Дибалы, пишет Corriere dello Sport.
Издание, ссылаясь на неназванные источники, предполагает, что окружение Роналду донесло информацию о Дибале до испанских СМИ, так как португалец сейчас не хочет возвращаться в Италию для подготовки к возобновлению сезона. Роналду находится на Мадейре вместе с семьёй.
Ранее сообщалось, что тест Дибалы на коронавирусную инфекцию в четвёртый раз за последние шесть недель показал положительный результат. Теперь футболисту придётся пройти более интенсивное лечение, поскольку в мае «Ювентус» планирует начать подготовку к возможному возобновлению сезона.
В марте Дибала объявил, что он и его девушка Ориана Сабатини заразились коронавирусом. В апреле футболист вновь прошёл тест на COVID-19, который снова показал положительный результат.
- 30 апреля 2020
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