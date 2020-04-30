Воспитанник «Спартака» Денис Давыдов покинул софийский ЦСКА

Российский нападающий софийского ЦСКА Денис Давыдов покинул клуб, сообщает сайт «СА – Футбольное агентство».

В связи со сложной экономической ситуацией в болгарском футболе из-за пандемии коронавируса ЦСКА принял решение расстаться с большинством легионеров.

«СА – Футбольное агентство» и Денис Давыдов согласились с предложением клуба и контракт был расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации», — сказал агент Александр Бакарджиев.

Давыдов перешёл в ЦСКА в мае прошлого года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Болгарии 25-летний форвард принял участие в 3 матчах, в которых результативными действиями не отметился.



Денис является воспитанником московского «Спартака», цвета которого защищал с 2013 по 2018 год, после чего перешёл в «Нижний Новгород». Будучи игроком красно-белых, форвард выступал на правах аренды также за «Млада-Болеслав» и юрмальский «Спартак». В 2015 году вызывался в сборную России.



В сентябре прошлого года Давыдов отметился дебютным голом за ЦСКА. Видео доступно на «Чемпионате».