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«ПСЖ» посвятил чемпионство медицинским работникам

«ПСЖ» посвятил чемпионство медицинским работникам
Футбол / Франция 0

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что парижский клуб посвящает чемпионство врачам, которые борются с коронавирусом.

«Мы хотели бы посвятить победу в Лиге 1 медицинским работникам и другим ежедневным героям, которые находятся на передовой. Их самопожертвование в течение многих недель заслужило наше глубочайшее восхищение. Понимаем, уважаем и поддерживаем решение о завершении чемпионата, принятое французским правительством. Здоровье должно быть приоритетом для всех.

Я хотел бы поблагодарить игроков, тренера, технический и медицинский персонал «ПСЖ», а также всех сотрудников клуба за их огромную работу. Этот трофей — награда за их каждодневный тяжёлый труд. В эти трудные времена я надеюсь, что наш трофей принесет немного счастья и надежды всем нашим болельщикам, и я благодарен им за их непоколебимую поддержку, которая помогает «ПСЖ» двигаться вперёд.

Хотел бы поблагодарить также всех наших партнёров за их преданность. С нетерпением жду возможности отпраздновать этот титул со всей семьёй «ПСЖ», когда позволят условия», — говорится в заявлении Аль-Хелаифи, опубликованном на сайте клуба.

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