Гендиректор «Чертаново»: нынешний сезон РПЛ, скорее всего, не закончится

Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин выразил мнение, что из-за пандемии коронавируса нынешний сезон в РПЛ не удастся завершить.



«Почему перед стартом следующего чемпионата нельзя сыграть стыковые матчи? Обычно они идут после завершения РПЛ. Бывает же, что команды до сезона играют на Кубок. Да, какие-то неудобства у РПЛ в связи с этим могут возникнуть, придётся стартовать чуть позже. Но мы ведь сейчас вообще не понимаем, когда закончится этот чемпионат, хотя, скорее всего, он не закончится.



Лишать команды доказать свою состоятельность неправильно. Мы поддерживали отмену сезона, но были против того, чтобы сезон отменяли в ФНЛ, но играли в РПЛ. Нам кажется нелогичным, когда в одной лиге сезон играют, а в другой — нет. На аргумент, что до второго августа невозможно провести 11 матчей, мы ответили, что закончить до этой даты должна именно РПЛ. ФНЛ же могли доиграть и до 9-го или 16-го, ведь лига не привязана к еврокубкам. Но наше предложение — не в прерогативе ФНЛ. Надеюсь, нас услышат», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Директор «Чертаново»: на один сезон РПЛ можно было бы увеличить и до 20 клубов