Marca: один матч Неймара стоит «ПСЖ» более € 4 млн
Испанское издание Marca подсчитало, в какую сумму бразильский нападающий Неймар французскому «Пари Сен-Жермен».
Трансфер бразильца обошёлся «ПСЖ» в € 222 млн, заработная плата составляет € 37 млн в год, что за три года даёт € 111 млн. Таким образом, все расходны на Неймара составили € 333 млн. Игрок принял участие лишь в 51% официальных матчей «ПСЖ» за три года (80 из 155), так как регулярно травмировался и зарабатывал дисквалификации. Таким образом, один матч Неймара обходится «ПСЖ» в € 4,16 млн.
Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из испанской «Барселоны» летом 2017 года. В розыгрыше Лиги 1-2019/2020, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, бразилец провёл за парижан 15 матчей и забил 13 мячей.
«ПСЖ» вышел на второе место по числу чемпионских титулов во Франции
Читайте также
- 1 мая 2020
-
10:21
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:35
-
09:29
-
09:22
-
09:00
-
08:35
-
07:39
-
06:54
-
06:23
-
06:07
-
05:35
-
04:50
-
04:18
-
03:17
-
02:52
-
02:18
-
01:57
-
00:54
-
00:52
-
00:31
-
00:28
-
00:09
- 30 апреля 2020
-
23:57
-
23:40
-
23:35
-
23:22
-
23:21
-
23:08
-
22:59
-
22:49
-
22:42
Партнерский контент