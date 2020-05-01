Marca: один матч Неймара стоит «ПСЖ» более € 4 млн

Испанское издание Marca подсчитало, в какую сумму бразильский нападающий Неймар французскому «Пари Сен-Жермен».

Трансфер бразильца обошёлся «ПСЖ» в € 222 млн, заработная плата составляет € 37 млн в год, что за три года даёт € 111 млн. Таким образом, все расходны на Неймара составили € 333 млн. Игрок принял участие лишь в 51% официальных матчей «ПСЖ» за три года (80 из 155), так как регулярно травмировался и зарабатывал дисквалификации. Таким образом, один матч Неймара обходится «ПСЖ» в € 4,16 млн.

Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из испанской «Барселоны» летом 2017 года. В розыгрыше Лиги 1-2019/2020, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, бразилец провёл за парижан 15 матчей и забил 13 мячей.