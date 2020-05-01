Неймар и Мбаппе отреагировали на досрочное чемпионство «ПСЖ»

Звёздные нападающие «Пари Сен-Жермен» Неймар и Килиан Мбаппе отреагировали на досрочное признание команды чемпионом Франции в связи с отменой концовки сезона из-за пандемии коронавируса.
«Ещё один сезон Лиги 1… Счастлив быть чемпионом! Поздравления всем моим коллегам и работникам «ПСЖ». Чемпионы, мои братья!» — написал Неймар в своём «инстаграме», опубликовав картинку со своей статистикой в этом сезоне.
Мбаппе также отреагировал на завоевание титула в «Инстаграме», разместив коллаж из фотографий с трофеем Лиги 1, сделанных в прошлые годы.
Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что сезон-2019/2020 в Лиге 1 из-за пандемии коронавируса доигран быть не может.
В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».
- 1 мая 2020
-
10:21
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:35
-
09:29
-
09:22
-
09:00
-
08:35
-
07:39
-
06:54
-
06:23
-
06:07
-
05:35
-
04:50
-
04:18
-
03:17
-
02:52
-
02:18
-
01:57
-
00:54
-
00:52
-
00:31
-
00:28
-
00:09
- 30 апреля 2020
-
23:57
-
23:40
-
23:35
-
23:22
-
23:21
-
23:08
-
22:59
-
22:49
-
22:42