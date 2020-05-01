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Неймар и Мбаппе отреагировали на досрочное чемпионство «ПСЖ»

Неймар и Мбаппе отреагировали на досрочное чемпионство «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Звёздные нападающие «Пари Сен-Жермен» Неймар и Килиан Мбаппе отреагировали на досрочное признание команды чемпионом Франции в связи с отменой концовки сезона из-за пандемии коронавируса.

«Ещё один сезон Лиги 1… Счастлив быть чемпионом! Поздравления всем моим коллегам и работникам «ПСЖ». Чемпионы, мои братья!» — написал Неймар в своём «инстаграме», опубликовав картинку со своей статистикой в этом сезоне.

Мбаппе также отреагировал на завоевание титула в «Инстаграме», разместив коллаж из фотографий с трофеем Лиги 1, сделанных в прошлые годы.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что сезон-2019/2020 в Лиге 1 из-за пандемии коронавируса доигран быть не может.

В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».

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