Экс-президент «Локомотива»: Кикнадзе сам себе выкопает яму. Он ещё не понимает этого

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном уходе из команды главного тренера Юрия Сёмина, а также обратился к генеральному директору клуба Василию Кикнадзе.
«Всё решает Кикнадзе. Но, думаю, будет очень большой ошибкой, если он примет решение не в пользу Сёмина. И сам Кикнадзе потом пострадает от этого. Предполагаю ли, что он недолго пробудет в клубе после этого? Конечно. Он сам себе выкопает яму. Он ещё не понимает этого. Думает, что возьмёт послушного молодого иностранного тренера, который будет ему заглядывать в рот и решит все проблемы. Ничего подобного! Наоборот – он всё провалит. А Николич – тем более провалит. Потому что «Локомотив» нужно знать и чувствовать. И иностранные тренеры в «Локомотиве» ничего не доказали и не выиграли ничего серьёзного.
Обращаюсь к Кикнадзе –переступи через себя! Посмотри на тренера, на обстановку, как общается с футболистами. Как проводит тренировки. Обрати внимание на атмосферу. Скажи: «Ребята, я буду вам помогать». Вот и всё, что нужно. Сёмину ведь не нужно ничего особенного. Не мешайте ему работать – он сам всё сделает. Нет, надо что-то выдумывать! Но в результате, это будет лишь во вред», — цитирует Наумова «Спорт день за днём».
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