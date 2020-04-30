Фанаты «Локомотива» выразили поддержку Сёмину на фоне информации о смене тренера

Объединение болельщиков «Локомотива» в "Телеграме" выступило с заявлением, в котором выразило поддержку главному тренеру команды Юрию Сёмину на фоне информации о возможной смене наставника.



«Мы, фанаты «Локомотива», считаем необходимым обозначить свою позицию в связи с последними новостями и событиями, разворачивающимися вокруг клуба. У нас всегда есть своё мнение, но мы стараемся не лезть во внутриклубные процессы, выступая только по темам, которые напрямую касаются именно фанатов и болельщиков клуба. И сейчас не хотели бы выставлять никаких оценок руководству клуба. Но свою позицию донести мы хотим: все фанатские объединения выражают полную и безоговорочную поддержку Юрию Павловичу Сёмину! Мы уверены в том, что руководители «Локомотива» поступают опрометчиво, когда допускают обсуждение темы контракта тренера в СМИ, позволяя распространять слухи о возможных изменениях во главе тренерского штаба.



Странно, что приходится ещё раз писать очевидные вещи: Юрий Павлович – самый успешный тренер за всю историю клуба. Наш клуб почти за 100 лет своего существования становился чемпионом трижды. Все три раза команду возглавлял Юрий Павлович. В текущем периоде Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. За четыре неполных сезона команда завоевала чемпионское звание, два Кубка России, Суперкубок, а также серебряные медали с правом выхода в Лигу чемпионов. Сегодня «Локомотив» также занимает второе место, то есть близок к тому, чтобы выйти в Лигу чемпионов в третий раз подряд. За последние четыре года в России по количеству завоёванных трофеев с «Локомотивом» не может сравниться ни один клуб страны, что лишь подчёркивает тот факт, что мы переживаем один из самых успешных периодов в истории. Прямое следствие этих успехов – возвращение болельщиков на трибуны, которые в большом количестве идут на стадион. И всё это под руководством тренера, который является символом клуба, личность которого для огромного количества болельщиков стала определяющей в давнем вопросе выбора любимой команды.



В последние годы слышно много разговоров о неэффективности тренерских методик Сёмина, о специфике современного футбола, в который пришли новые технологии и новые тенденции. Наших конкурентов возглавляют молодые продвинутые тренеры, которые идут в ногу со временем. Но выигрывает всё равно Юрий Павлович! А ещё у сегодняшнего «Локомотива» с тренером Сёминым есть чемпионство, Кубки, денежная Лига чемпионов и любовь болельщиков. У «Локомотива» с Сёминым есть всё, что позволяет назвать клуб успешным здесь и сейчас. Вместе с Юрием Павловичем работают люди, которые оставили след в истории клуба и на которых мы очень рассчитываем в будущем.



Мы хотим, чтобы нас услышали: мы не видим ни единой причины для кадровых перемен в тренерском штабе команды. Сейчас мы не задаём вопросов руководству. Мы просто выражаем свою всестороннюю поддержку нашей легенде. Юрий Павлович, все фанатские объединения футбольного клуба «Локомотив» с Вами! Спасибо Вам за эмоции миллионов болельщиков клуба по всей стране! «Вместе и до конца!» — говорится в заявлении.

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