Сетьен — о Мартинесе: для многих футболистов возможность играть с Месси – огромный стимул

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал интерес клуба к аргентинскому форварду миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу.
«Лаутаро Мартинес – великолепный игрок, а «Барселона» всегда заинтересована в таких. Все хорошие футболисты могут привлечь внимание «Барселоны», это понятно. Так же как и тот факт, что для многих игроков возможность играть с Лионелем Месси – огромный стимул», — приводит слова Сетьена Calciomercato.
Мартинес является главной целью «Барселоны» на ближайшее трансферное окно. «Интер» не хочет расставаться с футболистом, поэтому единственный способ его купить — активировать сумму отступных. При этом из-за пандемии коронавируса каталонский клуб столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями. Сине-гранатовые в настоящее время не готовы заплатить миланскому клубу € 111 млн и планируют снизить сумму, включив в сделку своих игроков.
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