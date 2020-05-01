«Не останавливайся – трофеев будет немало». Алексей Смертин написал письмо 20-летнему себе

Бывший полузащитник сборной России, лондонского «Челси, французского „Бордо“ и других клубов Алексей Смертин в свой день рождения написал письмо 20-летнему себе. Сегодня, 1 мая, Смертину исполнилось 45 лет.

«Дорогой Лёша, привет!

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Я тобой горжусь. Сейчас у тебя золотой период: ты уже достиг хороших результатов. Ты во взрослом футболе – и это первая победа в коллекции трофеев. Не останавливайся – коллекция будет немаленькой.

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Но впереди жизнь. Тебя еще не обременяет рюкзак с опытом, разочарованиями и чувством страха. Это может потянуть вниз – и тебе только предстоит с подобным столкнуться. И Украина в 1999 году, когда ты остановишься в шаге от заветного Евро. И чемпионат мира в 2002-м. И ЧЕ-2004 – там снова не хватит совсем немного. Это будут трудные моменты, но ты должен их пройти и стать сильнее. Я знаю, у тебя точно получится.

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Ты всегда настраивался на победу. Ты не боялся совершать ошибки. Ты точно знал, чего хочешь от жизни. Однажды и не раз всё захочется послать к черту, но дикое желание и воля перевесят. Сдаваться точно не стоит.

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Лёш, только представь. Ты не просто сыграешь на «Стад-де-Франс», а победишь чемпионов мира у них дома, когда в это никто не верил. Ты рискнешь всем и уедешь во Францию, и поступок изменит жизнь навсегда. Ты окажешься в потрясающем Бордо. А потом в Лондоне, где сыграешь в команде с лучшими игроками и тренером.

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Пока ты даже не задумывался о подобном. Признаюсь, что чуточку завидую. Жизненный опыт накладывает определенный штамп, а ты решителен, уверен и готов рисковать. Такое вызывает уважение. Береги в себе эти качества. И тогда продолжишь развиваться и двигаться вперед. Сейчас ты подумаешь, что в 45 я сошёл с ума. Но ты пробежишь марафон, цитируя Шопенгауэра. И это будет нереально хорошо.

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Мне не в чем тебя упрекнуть. Возможно и есть некие нюансы, которые я бы подправил, но твоя жизненная позиция сделает тебя знаменитым футболистом. Поэтому в день рождения желаю тебе оставаться собой», — приводятся слова Смертина в «инстаграме» сборной России по футболу.

Посмотреть фото можно в "инстаграме" сборной России.