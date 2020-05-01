Орлов: Юпамекано просто «съел» Дзюбу. Дышать не дал!

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Зенита» в еврокубках.
«Когда от «Зенита» ждать новых еврокубковых свершений? Боюсь, в этом вопросе я пессимист. Хотелось бы, конечно, но… Во-первых, посмотрите, какие сейчас цены на игроков. Мастеров такого уровня, как Халк и Витсель, «Зениту» уже не купить. Просто не потянет. А во-вторых, должно быть хорошее сочетание – легионеров и своих футболистов. Чем и был силён «Зенит» Дика Адвоката. Какой был состав российских ребят!
Сейчас такого нет. Исполнители ниже уровнем. Поэтому и трудно. Взять последнюю Лигу чемпионов – вроде все шансы, а мастерства не хватает. Даже лидерам. Того же Дзюбу, при всём к нему уважении, в матчах с «Лейпцигом» Юпамекано просто «съел». Кстати, замечательный защитник, которого сейчас не зря и «Барселона» хочет приобрести, и «Бавария». Он Артёму дышать не дал! И на остальных позициях та же картина. Поэтому «Лейпциг» и раздавил «Зенит». Шансов просто не было. Хотя «Лейпциг» далеко не самая сильная команда в Европе», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате».
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