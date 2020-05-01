«Ливерпуль» намерен подписать Калиду Кулибали
Защитник «Наполи» Калиду Кубали может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, руководство «Ливерпуля» рассчитывает, что Кулибали образует мощную связку центральных защитников с Вирджилом ван Дейком. Сообщается, что из-за этого трансфера английский клуб может расстаться с защитником Жоэлем Матипом.
В нынешнем сезоне 28-летний сенегалец провёл за «Наполи» 21 матч во всех турнирах и заработал 5 жёлтых и 1 красную карточку.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
«Наполи», набрав 39 очков в 26 матчах, занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А.
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