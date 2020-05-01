«Почти ничего не изменилось». Антон Миранчук опубликовал фото с разницей в 10 лет

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные с разницей в 10 лет.

«10 лет разница. P.S.: почти ничего не изменилось», — написал Миранчук.

На первой фотографии футболист закрыл стикером с эмодзи эмблему московского «Спартака».

Посмотреть фотографии можно на странице Антона Миранчука в «Инстаграме».

Антон Миранчук вместе с братом Алексеем защищает цвета «Локомотива» с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором 2 забитых мячей и 1 результативной передачи.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.