«Почти ничего не изменилось». Антон Миранчук опубликовал фото с разницей в 10 лет

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии, сделанные с разницей в 10 лет.
«10 лет разница. P.S.: почти ничего не изменилось», — написал Миранчук.
На первой фотографии футболист закрыл стикером с эмодзи эмблему московского «Спартака».
Посмотреть фотографии можно на странице Антона Миранчука в «Инстаграме».
Антон Миранчук вместе с братом Алексеем защищает цвета «Локомотива» с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором 2 забитых мячей и 1 результативной передачи.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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