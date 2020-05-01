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Роджерс: это будет абсолютным позором, если «Ливерпуль» не поднимет над головой трофей АПЛ

Роджерс: это будет абсолютным позором, если «Ливерпуль» не поднимет над головой трофей АПЛ
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, ныне возглавляющий «Лестер Сити», отметил, что мерсисайдский клуб заслуживает титул чемпионов английской Премьер-лиги.

«Безусловно, это лучшая команда. То, как они играют, качество игры — это просто невероятно. Так что это будет абсолютным позором, если „Ливерпуль“ не получит возможность поднять над головой трофей АПЛ. Они так долго этого ждали, они это заслужили. Но Клопп, как и все остальные, рассчитывает, что играть можно будет, когда не будет угрозы безопасности», — приводит слова Роджерса Sky Sports.

Чемпионат Англии, как и другие мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. В АПЛ сыграно 29 туров, с отрывом в 25 очков лидирует «Ливерпуль».

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