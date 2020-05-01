Роджерс: это будет абсолютным позором, если «Ливерпуль» не поднимет над головой трофей АПЛ
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, ныне возглавляющий «Лестер Сити», отметил, что мерсисайдский клуб заслуживает титул чемпионов английской Премьер-лиги.
«Безусловно, это лучшая команда. То, как они играют, качество игры — это просто невероятно. Так что это будет абсолютным позором, если „Ливерпуль“ не получит возможность поднять над головой трофей АПЛ. Они так долго этого ждали, они это заслужили. Но Клопп, как и все остальные, рассчитывает, что играть можно будет, когда не будет угрозы безопасности», — приводит слова Роджерса Sky Sports.
Чемпионат Англии, как и другие мировые спортивные соревнования, приостановлен из-за пандемии коронавируса. В АПЛ сыграно 29 туров, с отрывом в 25 очков лидирует «Ливерпуль».
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