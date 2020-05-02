Футболист «ПСЖ» стал чемпионом Франции, проведя на поле всего одну минуту

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хесе получит медаль за победу в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1, сообщает AS.

27-летний испанец в сезоне-2019/2020 помог парижанам в одном матче чемпионата Франции. Форвард вышел на поле в концовке выездной встречи 4-го тура с «Метцем» (2:0). Тогда он отыграл всего одну минуту.

Хесе начал эту кампанию в «ПСЖ», а в начале сентября перешёл на правах аренды в лиссабонский «Спортинг».

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги 1 был досрочно завершен в конце апреля. Чемпионом признали «ПСЖ», который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу турнира и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.

Хесе выступает за «ПСЖ» с 2016 года. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.