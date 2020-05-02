Футболист «ПСЖ» стал чемпионом Франции, проведя на поле всего одну минуту

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хесе получит медаль за победу в нынешнем розыгрыше французской Лиги 1, сообщает AS.
27-летний испанец в сезоне-2019/2020 помог парижанам в одном матче чемпионата Франции. Форвард вышел на поле в концовке выездной встречи 4-го тура с «Метцем» (2:0). Тогда он отыграл всего одну минуту.
Хесе начал эту кампанию в «ПСЖ», а в начале сентября перешёл на правах аренды в лиссабонский «Спортинг».
Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги 1 был досрочно завершен в конце апреля. Чемпионом признали «ПСЖ», который на момент приостановки сезона возглавлял таблицу турнира и опережал ближайшего преследователя на 12 очков.
Хесе выступает за «ПСЖ» с 2016 года. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
- 2 мая 2020
-
01:29
-
01:02
-
00:53
-
00:41
-
00:13
- 1 мая 2020
-
23:51
-
23:42
-
23:37
-
23:23
-
23:02
-
23:00
-
22:53
-
22:31
-
22:28
-
22:09
-
21:54
-
21:33
-
21:27
-
21:17
-
20:58
-
20:48
-
20:42
-
20:08
-
19:56
-
19:44
-
19:44
-
19:16
-
19:04
-
18:49
-
18:38
-
18:36
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
18:00