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Слуцкий рассказал о «новой фишке», которая заменила ему качание на скамейке запасных

Слуцкий рассказал о «новой фишке», которая заменила ему качание на скамейке запасных
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, почему качается на стуле во время матчей.

«На стуле уже не качаюсь, потому что провожу больше времени на ногах. Сейчас хожу в технической зоне, это уже новая фишка. А качался, когда сидел на стуле, потому что так организм подсознательно реагировал на стресс, который испытываю во время матча», — цитирует специалиста Sport24.

Напомним, в декабре 2019 года специалист возглавил казанский «Рубин». Под его руководством команда провела три официальных матча и одержала одну победу (1:0, с тульским «Арсеналом»). В трёх матчах Российской Премьер-Лиги «Рубин» забил один мяч.

На момент приостановки РПЛ из-за коронавируса «Рубин» располагался на 14-м месте в турнирной таблице.

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