Слуцкий рассказал о «новой фишке», которая заменила ему качание на скамейке запасных

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, почему качается на стуле во время матчей.



«На стуле уже не качаюсь, потому что провожу больше времени на ногах. Сейчас хожу в технической зоне, это уже новая фишка. А качался, когда сидел на стуле, потому что так организм подсознательно реагировал на стресс, который испытываю во время матча», — цитирует специалиста Sport24.



Напомним, в декабре 2019 года специалист возглавил казанский «Рубин». Под его руководством команда провела три официальных матча и одержала одну победу (1:0, с тульским «Арсеналом»). В трёх матчах Российской Премьер-Лиги «Рубин» забил один мяч.

На момент приостановки РПЛ из-за коронавируса «Рубин» располагался на 14-м месте в турнирной таблице.