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Деян Ловрен: на карантине сложнее всего справиться с психологическим давлением

Деян Ловрен: на карантине сложнее всего справиться с психологическим давлением
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал, как проводит время на карантине, объявленном из-за пандемии коронавируса.

«Находиться на карантине непросто. Мы были заперты в своих домах 46 дней и никуда не выходили. Труднее всего справиться с психологическим давлением в этой ситуации. Тренируюсь сколько могу, немного играю с сыном на лужайке, но командные тренировки — это совсем другое.

Стараюсь сохранять мотивацию, насколько это возможно. Встаю утром и говорю себе: „Сегодня буду тренироваться“. По крайней мере, мне удалось немного похудеть. Но сбросил вес, потому что ничто не заменить 90-минутной тренировки с командой. Ты не сможешь делать упражнения для ног в течение 90 минут», — приводит слова Ловрена Sportske Novisti.

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