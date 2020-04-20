«Милан» готов купить Ловрена за € 23 млн
Итальянский «Милан» интересуется хорватским защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном, сообщает Tuttosport.
Миланский клуб готов заплатить за 30-летнего хорвата £ 20 млн (€ 23 млн). Трансфер может состояться в летнее трансферное окно
Контракт Ловрена с английским клубом рассчитан до лета 2021 года. Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн.
В нынешнем сезоне 30-летний хорватский футболист принял участие в девяти матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил одну жёлтую карточку.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Ловрена. Также хорват входит в сферу интересов «Лацио».
«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Ловрена
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