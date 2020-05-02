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«Манчестер Юнайтед» интересуется тремя звёздами чемпионата Франции

«Манчестер Юнайтед» интересуется тремя звёздами чемпионата Франции
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения трёх звёзд французской Лиги 1. «Красные дьяволы» интересуются форвардами Виктором Осимхеном («Лилль»), Виссамом Бен-Йеддером («Монако») и Муссой Дембеле («Лион»), сообщает Le10sport.com.

Ещё одна цель «Юнайтед» — французский защитник «РБ Лейпциг» Ибраим Конате. Манкунианский клуб недавно связался с окружением футболиста, чтобы получить всю необходимую информацию.

Ранее сообщалось, что в ближайшее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, чья стоимость оценивается в € 117 млн.

«Юнайтед», набрав 45 очков в 29 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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