Александр Кокорин поздравил Кирилла, опубликовав фото выхода братьев на свободу

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поздравил с днём рождения брата Кирилла. Сегодня Кириллу исполнился 21 год.
Футболист на своей странице в «Инстаграме» выложил несколько совместных фотографий с братом. На одном из снимков братья вместе выходят из колонии.
«С днём рождения», — написал Александр. «Люблю», — ответил ему в комментариях Кирилл.
В комментариях к посту футболиста отметились и другие известные люди, например режиссёр Павел Худяков. «Кирюша, будь счастлив! Happy Birthday!» — написал Худяков.
Кирилл Кокорин вместе со старшим братом и полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым отбывал наказание в СИЗО, а потом и в колонии. Компанию, в которую входил друг футболистов Александр Протасовицкий, наказали за две драки в центре Москвы осенью 2018 года. Спустя год они вышли на свободу.
- 2 мая 2020
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