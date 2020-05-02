Александр Кокорин поздравил Кирилла, опубликовав фото выхода братьев на свободу

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поздравил с днём рождения брата Кирилла. Сегодня Кириллу исполнился 21 год.

Футболист на своей странице в «Инстаграме» выложил несколько совместных фотографий с братом. На одном из снимков братья вместе выходят из колонии.

«С днём рождения», — написал Александр. «Люблю», — ответил ему в комментариях Кирилл.

В комментариях к посту футболиста отметились и другие известные люди, например режиссёр Павел Худяков. «Кирюша, будь счастлив! Happy Birthday!» — написал Худяков.

Кирилл Кокорин вместе со старшим братом и полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым отбывал наказание в СИЗО, а потом и в колонии. Компанию, в которую входил друг футболистов Александр Протасовицкий, наказали за две драки в центре Москвы осенью 2018 года. Спустя год они вышли на свободу.