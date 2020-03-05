Младший брат Кокорина восстановился в институте и продолжил обучение
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, как обстоят дела у его младшего брата Кирилла.
«Как брат? Отлично. Благодарен всем, кто ему помогает. Восстановился в институте, его не отчислили, а академотпуск дали. Всё хорошо, учится. Хочешь не хочешь, а повзрослеть пришлось. Поэтому хорошо, что мы рядом были. Какие-то неправильные действия сразу могли подкорректировать», — приводит слова Кокорина Sport24.
Кирилл Кокорин наряду со старшим братом и полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым отбывал наказание в СИЗО, а потом и в колонии. Компанию, в которую также входил друг футболистов Александр Протасовицкий, наказали за две драки в центре Москвы осенью 2018 года. Спустя год они вышли на свободу.
Кокорин сообщил, что может сыграть с «Зенитом» только в случае отдельной выплаты
Читайте также
- 5 марта 2020
-
16:09
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:44
-
15:21
-
15:07
-
15:04
-
14:57
-
14:52
-
14:51
-
14:44
-
14:24
-
14:15
-
14:09
-
13:59
-
13:56
-
13:56
-
13:53
-
13:31
-
13:11
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:30
-
12:27
-
12:14
-
12:07
-
11:56
-
11:46
-
11:27
-
11:26
-
11:16
-
11:15
-
11:00
Партнерский контент