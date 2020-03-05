Младший брат Кокорина восстановился в институте и продолжил обучение

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, как обстоят дела у его младшего брата Кирилла.



«Как брат? Отлично. Благодарен всем, кто ему помогает. Восстановился в институте, его не отчислили, а академотпуск дали. Всё хорошо, учится. Хочешь не хочешь, а повзрослеть пришлось. Поэтому хорошо, что мы рядом были. Какие-то неправильные действия сразу могли подкорректировать», — приводит слова Кокорина Sport24.



Кирилл Кокорин наряду со старшим братом и полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым отбывал наказание в СИЗО, а потом и в колонии. Компанию, в которую также входил друг футболистов Александр Протасовицкий, наказали за две драки в центре Москвы осенью 2018 года. Спустя год они вышли на свободу.

Кокорин сообщил, что может сыграть с «Зенитом» только в случае отдельной выплаты