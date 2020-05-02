Актёр Александр Петров: хочется на стадион
Российский актёр театра и кино Александр Петров признался, что скучает по футболу. На своей странице в «Инстаграме» двукратный лауреат премии «Золотой орёл» опубликовал фотографию с домашнего стадиона московского «Спартака».
«Хочется на стадион», — написал 31-летний актёр.
Фото можно посмотреть на странице Александра Петрова в «Инстаграме».
Напомним, розыгрыш Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.
Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что большинство клубов чемпионата России выступают за досрочное завершение сезона-2019/2020. По его информации, некоторые участники турнира могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга.
Геркус — о Фролове: пока ты футболист, не стоит говорить на политические темы
Читайте также
- 2 мая 2020
-
21:19
-
21:08
-
20:49
-
20:42
-
20:25
-
20:07
-
19:55
-
19:50
-
19:42
-
19:28
-
19:22
-
18:56
-
18:47
-
18:34
-
18:25
-
18:16
-
17:47
-
17:39
-
17:24
-
17:20
-
17:00
-
16:35
-
16:26
-
16:13
-
15:52
-
15:43
-
15:25
-
15:03
-
14:58
-
14:46
-
14:36
-
14:25
-
14:16
-
13:52
-
13:51
Партнерский контент