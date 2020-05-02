Актёр Александр Петров: хочется на стадион

Российский актёр театра и кино Александр Петров признался, что скучает по футболу. На своей странице в «Инстаграме» двукратный лауреат премии «Золотой орёл» опубликовал фотографию с домашнего стадиона московского «Спартака».

«Хочется на стадион», — написал 31-летний актёр.

Фото можно посмотреть на странице Александра Петрова в «Инстаграме».

Напомним, розыгрыш Российской Премьер-Лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавирусной инфекции был приостановлен в середине марта.

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что большинство клубов чемпионата России выступают за досрочное завершение сезона-2019/2020. По его информации, некоторые участники турнира могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга.