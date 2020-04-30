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Клубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга

Клубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по и
Клубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга
Футбол / РПЛ 0

Большинство клубов Российской Премьер-Лиги выступают за досрочное завершение нынешнего сезона, сообщает Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

По информации журналиста, не доигрывать чемпионат хотят «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин», к которым в скором времени может присоединиться «Ростов».

При этом некоторые из перечисленных клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. Они уверены, что в таком решении больше спортивного принципа, поскольку у каждой команды в активе будет матч со всеми соперниками.

Напомним, после 15 туров лидером чемпионата России был «Зенит». Компанию в тройке лидеров сине-бело-голубым составляли «Ростов» и «Локомотив», на счету которых было по 30 очков. Ниже располагались «Краснодар», ЦСКА и «Арсенал». Два последних места в таблице занимали «Ахмат» и «Сочи».

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020
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