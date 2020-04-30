Клубы РПЛ могут выступить за фиксацию таблицы по итогам первого круга

Большинство клубов Российской Премьер-Лиги выступают за досрочное завершение нынешнего сезона, сообщает Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
По информации журналиста, не доигрывать чемпионат хотят «Динамо», «Спартак», «Урал», «Крылья Советов», «Оренбург», «Тамбов», «Уфа», «Ахмат», «Арсенал» и «Рубин», к которым в скором времени может присоединиться «Ростов».
При этом некоторые из перечисленных клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. Они уверены, что в таком решении больше спортивного принципа, поскольку у каждой команды в активе будет матч со всеми соперниками.
Напомним, после 15 туров лидером чемпионата России был «Зенит». Компанию в тройке лидеров сине-бело-голубым составляли «Ростов» и «Локомотив», на счету которых было по 30 очков. Ниже располагались «Краснодар», ЦСКА и «Арсенал». Два последних места в таблице занимали «Ахмат» и «Сочи».
- 30 апреля 2020
-
12:58
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:30
-
12:04
-
11:59
-
11:42
-
11:30
-
11:26
-
11:18
-
11:04
-
10:58
-
10:23
-
10:17
-
10:03
-
09:56
-
09:43
-
09:38
-
09:30
-
08:30
-
07:55
-
07:30
-
06:19
-
06:02
-
05:51
-
05:35
-
05:11
-
04:56
-
04:40
-
04:22
-
04:06
-
03:38
-
03:22
-
03:05