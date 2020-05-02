«Сассуоло» — первый клуб Серии А, объявивший о возобновлении тренировок

«Сассуоло» на своём официальном сайте объявил о том, что футболисты вернутся к тренировкам с 4 мая.
Тренировки будут индивидуальными — игроки получат доступ только к полям, где они будут заниматься в соответствии с правилами социального дистанцирования. Футболисты не смогут пользоваться раздевалками, тренажёрными залами и офисами центра.
На трёх футбольных полях тренировочного центра смогут присутствовать только шесть игроков, каждый футболист будет заниматься на своей половине поля.
В Италии официально ослабили карантинные меры в стране. С 4 мая футболистам разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го — командные, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая.
- 2 мая 2020
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