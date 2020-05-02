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«Счастье». Александр Зинченко опубликовал фото со своей девушкой

«Счастье». Александр Зинченко опубликовал фото со своей девушкой
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото со своей девушкой, журналисткой Владой Седан.

На фото Седан обнимает Зинченко, в руках у возлюбленных — ракетки для бадминтона. «Счастье», — по-английски подписал снимок Зинченко.

Ранее Седан опубликовала видео, на котором Александр и Влада играют большим мячом, а к их игре присоединяются собаки.

Английская Премьер-лига, как и многие другие турниры, из-за пандемии коронавируса приостановлена. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом. Более 242 тыс. человек скончались. Свыше 1 млн вылечились.

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