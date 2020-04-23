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Зинченко сыграл с подругой огромным мячом

Зинченко сыграл с подругой огромным мячом
Футбол / Англия 0

Влада Седан, журналистка и девушка полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, поделилась новым видео на своей странице в «Инстаграме».

На видео Александр и Влада играют большим мячом, а к их игре присоединяются собаки. Влада сопроводила пост следующей подписью: «Куда же без Луи».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Английская Премьер-лига, как и многие другие турниры, приостановлена из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. От него скончалось более 186 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 730 тыс. человек.

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