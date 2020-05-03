Футболистка сборной США: мы продолжим бороться за равенство

Футболистка «Рейна» и национальной команды США Меган Рапино отреагировала на решение суда отклонить иск женской сборной о неравной оплате труда.

«Мы никогда не перестанем бороться за равенство», — написала Рапино на своей странице в «Твиттере».

Напомним, американские футболистки подали в суд на Федерацию футбола США в марте прошлого года. Они обвинили организацию в «узаконенной дискриминации по половому признаку». В качестве компенсации женщины хотели получить $ 66 млн.

Футболистки выражают недовольство тем, что игроки мужской сборной не только получают больше денег, но и работают в лучших условиях.

Женская национальная команда США — действующий чемпион мира. Американки выигрывали мировое первенство в 2019, 2015, 1999 и 1991 годах.