Жена Кевина-Принса Боатенга: частые занятия сексом не делают меня нимфоманкой

Мелисса Сатта, жена нападающего «Фиорентины» Кевина-Принса Боатенга, выступающего на правах аренды за «Бешикташ», прокомментировала своё высказывание восьмилетней давности.
В 2012 году Сатта заявила, что причина частых травм её мужа — секс по 7-10 раз в неделю. Эти слова вызвали резкую критику в адрес женщины.
«Вы не представляете, через что мне тогда пришлось пройти. В мире футбола нужно соблюдать осторожность, когда что-либо говоришь, особенно если речь идёт о сексе. То что я часто люблю заниматься сексом, не делает меня нимфоманкой», — приводит слова Мелиссы Polsat Sport со ссылкой на La Gazetta dello Sport.
Фото можно посмотреть на странице Мелиссы Сатты в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне 33-летний Боатенг в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне забил 3 гола.
- 2 мая 2020
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