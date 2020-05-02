Жена Кевина-Принса Боатенга: частые занятия сексом не делают меня нимфоманкой

Мелисса Сатта, жена нападающего «Фиорентины» Кевина-Принса Боатенга, выступающего на правах аренды за «Бешикташ», прокомментировала своё высказывание восьмилетней давности.

В 2012 году Сатта заявила, что причина частых травм её мужа — секс по 7-10 раз в неделю. Эти слова вызвали резкую критику в адрес женщины.

«Вы не представляете, через что мне тогда пришлось пройти. В мире футбола нужно соблюдать осторожность, когда что-либо говоришь, особенно если речь идёт о сексе. То что я часто люблю заниматься сексом, не делает меня нимфоманкой», — приводит слова Мелиссы Polsat Sport со ссылкой на La Gazetta dello Sport.

Фото можно посмотреть на странице Мелиссы Сатты в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне 33-летний Боатенг в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне забил 3 гола.